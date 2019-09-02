Глава департамента судейства РФС посетит общее собрание клубов Российской премьер-лиги

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров посетит общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), которое состоится 3 сентября. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру между "Тамбовом" и "Динамо" (0:2). В конце августа глава департамента судейства и инспектирования РФС заявлял о готовности посетить собрание клубов РПЛ, при условии того, что он получит приглашение.

"Судейство - это независимый орган, который подчинен РФС. Но мы, по сути, заказываем судейство у союза, - сказал Прядкин. - Более половины клубов РПЛ изъявили желание обсудить судейство на общем собрании завтра, там будет Егоров. Мы получили полную информацию по насущным вопросам от клубов".

"Мы обязательно доведем до корпуса судейства и РФС все наболевшие моменты клубов РПЛ", - добавил президент РПЛ.

После восьми туров "Краснодар", "Ростов" и петербургский "Зенит" находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.