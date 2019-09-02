Бывший футболист "Локомотива" Фернандеш подписал контракт с "Краснодаром"

ТАСС, 2 сентября. Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший за московский "Локомотив", подписал соглашение с "Краснодаром". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краснодарского клуба.

33-летний футболист, пребывавший в статусе свободного агента, подписал однолетний контракт с краснодарским клубом.

Предыдущим клубом Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал в течение пяти сезонов. За это время он принял участие в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с "Локомотивом" он трижды выиграл Кубок России, в сезоне-2017/18 завоевал титул чемпиона страны. Португалец ушел из команды в конце июня этого года по истечении срока контракта.

Фернандеш является воспитанником португальской "Бенфики", также он выступал за английские "Эвертон" и "Портсмут", испанскую "Валенсию" и турецкий "Бешикташ". В составе "Бенфики" игрок стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, вместе с "Валенсией" он одержал победу в Кубке Испании, с "Бешикташем" завоевал Кубок Турции.

В сборной Португалии игрок провел 15 встреч, в которых трижды отличился.