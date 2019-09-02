Артемьев: матч сборной России по регби на "ВТБ-Арене" должен привлечь болельщиков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборной России по регби с ирландским клубом "Коннахт", который пройдет на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", должен привлечь большое количество зрителей. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Встреча пройдет 7 сентября, начало - 19:00 мск. Этот матч станет последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира. Ранее на московском стадионе "Слава" российские регбисты провели товарищеские встречи со сборной российских клубов (40:0) и английской командой "Джерси Редс" (22:35).

"Мы хотели показать, что наша сборная достойна играть на лучших стадионах России. Стадион "Слава" - намоленное, культовое место, домашний стадион. Российская команда провела там два тестовых матча, но мы хотим сыграть на большой арене, чтобы пришло побольше болельщиков. Хотим показать, что российское регби вылезает из коротких штанишек и скоро будет догонять и футбол, и хоккей", - сказал Артемьев.

"Коннахт" основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов Ирландии, он принимает участие в Pro14 - ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР, всего в соревнованиях играет 14 клубов. В прошлом сезоне "Коннахт" занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где выбыл из борьбы в четвертьфинале, проиграв ирландскому "Ульстеру" (13:21). В сезоне-2015/16 "Коннахт" стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).

Кубок мира по регби стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира сборная России встретится с хозяевами.