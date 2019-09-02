Футболист Игбун перешел из "Уфы" в "Динамо" на правах аренды

ТАСС, 2 сентября. Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

28-летний футболист перешел в "Динамо" на правах аренды до конца сезона.

Игбун выступал за "Уфу" с лета 2015 года, он провел за клуб 119 матчей, забил 27 мячей и сделал 12 голевых передач. В прошлом сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, в том числе шесть встреч в квалификации Лиги Европы ("Уфа" впервые в истории пробилась в еврокубки), в которых забил 11 мячей (один - в квалификации Лиги Европы) и сделал три голевые передачи (одну - в квалификации Лиги Европы). В текущем сезоне он сыграл шесть встреч, в которых дважды отличился и сделал одну голевую передачу. Также Игбун выступал за датский "Мидтьюлланн", в составе которого стал чемпионом Дании (2015).

В составе сборной Нигерии Игбун сыграл пять встреч, в которых сделал одну голевую передачу.