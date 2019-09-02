Футболист "Зенита" Ригони перешел в "Сампдорию"

ТАСС, 2 сентября. Аргентинский полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в итальянской "Сампдории". Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Арендное соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

С августа по декабрь 2018 года Ригони выступал в чемпионате Италии за "Аталанту" на правах аренды. Футболист провел 12 матчей и забил три мяча. Аренда была рассчитана на год, но "Зенит" воспользовался опцией досрочного расторжения соглашения, поэтому сезон игрок завершал в петербургском клубе.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в составе команды во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Всего на его счету 46 игр во всех турнирах за команду, девять забитых мячей и девять голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Ригони завоевал с командой золотые медали чемпионата России.

Также Ригони выступал за аргентинские клубы "Бельграно" и "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины провел два матча.