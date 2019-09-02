СКА одержал восьмую победу подряд над "Металлургом" в матчах КХЛ

ТАСС, 2 сентября. Петербургский СКА на выезде победил магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Металлурга" отличился Брэндон Козун (30-я минута). У СКА шайбы забросили Давид Рундблад (20-я минута), Наиль Якупов (38) и Владимир Ткачев (59). СКА в восьмой раз подряд победил "Металлург" в рамках КХЛ (регулярный чемпионат - 5, плей-офф - 3). В последний раз "Металлург" обыгрывал клуб из Санкт-Петербурга 10 апреля 2017 года во втором матче финала Кубка Гагарина (3:1), в итоге СКА выиграл решающую серию со счетом 4-1 и стал обладателем трофея.

Защитник СКА Артем Зуб провел 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (СКА - 104, хабаровский "Амур" - 96).

19-летний вратарь Петр Кочетков провел первую встречу за СКА, он перешел в петербургский клуб из "Сочи" в мае. Минувшим летом голкипер был выбрал на драфте Национальной хоккейной лиги "Каролиной" под общим 36-м номером.

В среду "Металлург" дома примет череповецкую "Северсталь", СКА на выезде сыграет с челябинским "Трактором".