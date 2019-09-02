Первый канал в прямом эфире покажет отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Казахстан

ТАСС, 2 сентября. Первый канал покажет отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами России и Казахстана в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Матч пройдет 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе, начало - 21:45 мск. Арена приняла четыре игры чемпионата мира 2018 года. В августе сообщалось, что Первый канал также покажет отборочный матч российской сборной против команды Шотландии, который пройдет 6 сентября в Глазго (начало - 21:45).

Ранее в понедельник пресс-служба "Матч ТВ" сообщила ТАСС, что телеканал будет транслировать игру с казахстанцами в прямом эфире.

После четырех туров сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Сборная Бельгии лидирует с 12 очками, третьими идут казахстанцы (6 очков).