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КХЛ

Московское "Динамо" в пятый раз подряд победило "Торпедо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома одержало победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" шайбы забросили Вадим Шипачев (3-я минута), Андре Петерссон (6) и Вячеслав Кулемин (30), у "Торпедо" отличились Джордан Шрёдер (3) и Чарльз Геноуэй (52).

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Петерссон забросил 100-ю шайбу в КХЛ ("Сочи" - 58, "Авангард" (Омск) - 15, "Барыс" (Казахстан) - 26), сыграв 252-й матч (регулярный чемпионат - 230 матчей, 90 шайб; плей-офф - 22 матча, 10 шайб), впервые он отличился в составе "Динамо", перейдя в команду летом из "Барыса".

"Динамо" одержало пятую победу подряд над "Торпедо" в матчах регулярных чемпионатов, последний раз хоккеисты "Торпедо" побеждали "Динамо" 31 октября 2017 года в Москве (1:0).

На третьей минуте встречи хоккеист "Торпедо" Антон Волченков получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку Микса Индрашиса, не владеющего шайбой. В среду столичный клуб примет минское "Динамо", "Торпедо" на выезде сыграет с рижским "Динамо".

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