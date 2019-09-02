Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в четвертьфинал US Open

ТАСС, 3 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова уступили китайскому дуэту Сайсай Чжэн / Инъин Дуань в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) по теннису в парном разряде. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу китаянок. В следующей стадии теннисистки встретятся с дуэтом Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Белоруссия). Их игра пройдет 3 сентября, время начала станет известно позднее.

Ранее в четвертьфинал не смог пробиться дуэт Анна Калинская (Россия) / Юлия Путинцева (Казахстан). Спортсменки проиграли в третьем круге паре Тимея Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), которая имеет первый номер посева на турнире.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются Эшли Барти (Австралия) и Коко Вандевеге (США).