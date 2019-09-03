Турецкий голкипер Волкан Демирель завершил футбольную карьеру

ТАСС, 3 сентября. Турецкий вратарь Волкан Демирель объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба "Фенербахче".

37-летний Демирель войдет в тренерский штаб "Фенербахче", в котором будет отвечать за работу с вратарями.

Демирель выступал за "Фенербахче" с 2002 года. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Турции, трехкратным обладателем Суперкубка Турции и двукратным обладателем кубка страны. Всего за клуб он провел 515 матчей.

В составе сборной Турции голкипер провел 63 встречи. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.