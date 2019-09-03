Ближайшие матчи сборной России по футболу, помимо Первого канала, покажет "Матч Премьер"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Матч Премьер" в прямом эфире покажет отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России против команд Шотландии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

В понедельник "Матч ТВ" опубликовал на своем сайте информацию о том, что матч против сборной Казахстана будет транслироваться на основном телеканале. Пресс-служба канала во вторник уточнила, что обе встречи сборной России будут показаны только на тематическом канале "Матч Премьер". Также матчи будет транслировать в прямом эфире Первый канал.

"Матчи сборной России с командами Шотландии и Казахстана покажут на телеканале "Матч Премьер", - сообщили в пресс-службе.

Россияне сыграют с шотландцами 6 сентября в Глазго, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).