Егоров: арбитр Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Арсенала" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главный судья матча восьмого тура чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и ЦСКА Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Об этом журналистам сообщил во вторник глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоялся в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 2:1.

"Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева, - сказал Егоров. - Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА".

После восьми туров "Арсенал" набрал 13 очков, команда из Тулы располагается на седьмом месте. ЦСКА, в активе которого 14 очков, находится на четвертой строчке.

Судьи справились с работой на матче "Спартак" - "Зенит"

Егоров добавил, что судейская бригада во главе с Виталием Мешковым полностью справилась со своими обязанностями на матче седьмого тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит". Игра, проходившая 1 сентября в Москве, завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Во время матча впервые в чемпионате арбитр отменил гол после того, как воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

"На матче "Спартак" - "Зенит" очень хорошо все прошло, была боевая игра, красивый футбол показали команды. Для нас самое главное, что в плане арбитража к нам нет вопросов - считаю, что бригада полностью справилась. VAR помог человеческому глазу увидеть [ситуацию], гол был отменен абсолютно правильно. Еще раз констатируем, что VAR - это помощь арбитрам", - сказал Егоров.

"Зенит" после восьми туров находится на втором месте с 17 очками, "Спартак" занимает шестую позицию с 14 баллами.