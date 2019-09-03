Бабаев: судейский корпус пообещал всерьез отнестись к замечаниям клубов РПЛ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава судейского корпуса Российского футбольного союза пообещал всерьез отнестись к замечаниям, которые были высказаны в ходе общего собрания представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам после собрания высказал генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей.

"Руководство Российского футбольного союза и глава судейской корпуса обещали всерьез отнестись к тем замечания, которые были высказаны клубами. Все клубы практически единогласно выразили крайнюю озабоченность судейством. Будем надеяться, что будут сделаны какие-то выводы и действия", - сказал Бабаев.

Девятый тур чемпионата России состоится через две недели - после паузы на игры национальных сборных.