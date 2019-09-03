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Футбол в России

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу пройдет при участии руководителей лиг

На ней будут присутствовать генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава РПЛ Сергей Прядкин и президент Олимп - Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководители лиг станут участниками жеребьевки 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом журналистам во вторник заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

Жеребьевка пройдет в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" в среду.

"Впервые жеребьевка пройдет в таком формате, - заявил Мельников. - На ней будут присутствовать генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, президент Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, руководители клубов, а также звезды футбола".

На стадии 1/16 финала Кубка России начнут выступление клубы, выступающие в РПЛ. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях. Действующим победителем турнира является московский "Локомотив".

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