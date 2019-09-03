Олимпийский чемпион Алипов выступит на чемпионате Европы по стендовой стрельбе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года в трапе Алексей Алипов представит Россию на чемпионате Европы по стендовой стрельбе. Состав национальной команды на турнир ТАСС сообщили в Стрелковом союзе России.

Чемпионат Европы и первенство континента среди юниоров по стендовой стрельбе пройдет в итальянском городе Лонато-дель-Гарда с 4 по 17 сентября.

В основной состав сборной вошли: Алексей Алипов, Максим Смыков, Николай Теплый, Ярослав Старцев, Юлия Савельева, Дарья Семьянова, Альбина Шакирова, Зиля Батыршина, Анна Жаднова.

В юниорский состав (не старше 21 года) вошли: Андрей Даниленков, Петр Егоров, Александр Иванов, Александр Железин, Геннадий Мамкин, Никита Ходов, Полина Бойко, Полина Князева, Татьяна Саранская, Елизавета Бояршинова, Елена Бухонова, Елизавета Евгафова.

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: трап, дубль-трап, скит, командный турнир и смешанный командный турнир.