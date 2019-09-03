ФК "Спартак" выступил за прозрачность в работе судейства для всех клубов РПЛ

ТАСС, 3 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" считает, что работа судейского корпуса должна быть прозрачной и равной по отношению ко всем 16 клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Во вторник состоялось общее собрание представителей клубов РПЛ, одной из повесток которого стал вопрос судейства в матчах чемпионата России. В стартовых турах первенства страны сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей.

"Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери (VAR). Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания", - сказал Цорн.

"Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах, то же касается подхода судейского корпуса к оценке работы судей. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур. Позиция футбольного клуба "Спартак" по обоим вопросам схожа - мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ", - добавил гендиректор "Спартака".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте, набрав 14 очков. В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.