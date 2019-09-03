РФС может вмешаться в ситуацию между ФК "Ростов" и "Спорт-Инжинирингом"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) осведомлен о ситуации между клубом "Ростов" и управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг" и может вмешаться в нее. Об этом журналистам во вторник заявил глава РФС Александр Дюков.

Ранее ТАСС получил в распоряжение проект соглашения о расторжении договора между "Ростовом" и "Спорт-Инжинирингом". Позднее "Ростов" сообщил, что погасил задолженность перед "Спорт-Инжинирингом" за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и может проводить встречи на стадионе.

"Мы в курсе этой ситуации, надеемся, что Российская премьер-лига найдет решение. Если не получится, эта ситуация на контроле, если в ближайшее время ничего не произойдет, то придется РФС вмешаться в эту ситуацию", - заявил Дюков.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года и встреча 1/8 финала. Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.