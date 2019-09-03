Дюков ожидает, что сборная РФ покажет качественный футбол против шотландцев и казахстанцев

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты должны приложить все усилия и показать качественную игру, чтобы обыграть команды Шотландии и Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам во вторник заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Россияне проведут игру с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

"Ожидаю, что ребята приложат все силы и сделают все возможное и невозможное для того, чтобы показать качественный футбол и добиться результата. Футбол есть футбол, есть в том числе и некоторые случайные факторы, которые не зависят от команды, но влияют на результат", - заявил Дюков.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Сборная Бельгии лидирует с 12 очками, третьими идут казахстанцы (6 очков), четвертыми - шотландцы (6). Пятое место занимает команда Кипра (3 очка), замыкает таблицу сборная Сан-Марино (0). На чемпионат Европы попадут две лучшие команды группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.