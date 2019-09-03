Шипулин заявил, что глубоко подавлен из-за кончины биатлониста Ханевольда

ТАСС, 3 сентября. Олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что находится в глубоко подавленном состоянии в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда. Об этом Шипулин написал в своем Instagram.

Ханевольд скончался во вторник утром. Ему было 49 лет. Причины смерти норвежского биатлониста не уточняются.

"Глубоко подавлен известием о смерти Ханевольда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров, в 2010 году для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для биатлона, покойся с миром", - написал Шипулин.