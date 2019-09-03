Шипулин заявил, что глубоко подавлен из-за кончины биатлониста Ханевольда

ТАСС, 3 сентября. Олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что находится в глубоко подавленном состоянии в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Хальварда Ханевольда. Об этом Шипулин написал в своем Instagram.
Ханевольд скончался во вторник утром. Ему было 49 лет. Причины смерти норвежского биатлониста не уточняются.
"Глубоко подавлен известием о смерти Ханевольда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров, в 2010 году для меня, тогда еще пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для биатлона, покойся с миром", - написал Шипулин.
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Я глубоко подавлен известием о смерти Халварда Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром. I’m totally devastated after I found out that the legendary Halvard Hanevold passed away at the age of 49. He was one of my role models when I was young and it was a great honor to share the track with him during Vancouver 2010 OG. Great athlete, great person. RIP, Halvard.
Ханевольд начал карьеру в 15 лет. Олимпийские золотые медали он завоевал в 1998, 2002 и 2010 годах. На его счету также две серебряные и бронзовая олимпийские награды. Пять раз он побеждал на чемпионатах мира.