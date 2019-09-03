Российские стрелки поборются за олимпийские лицензии на чемпионате Европы в Италии

ТАСС, 4 августа. Чемпионат и первенство Европы по стендовой стрельбе стартует в среду в итальянском городе Лонато-дель-Гарда. Соревнования среди взрослых и юниоров (не старше 21 года) пройдут с 4 по 16 сентября.

Участники разыграют 24 комплекта наград. В двух олимпийских дисциплинах определятся обладатели восьми лицензий на Игры 2020 года в Токио (по четыре квоты у мужчин и женщин).

Соревнования пройдут на стрельбище "Конкаверде", которое было открыто в 1982 году группой единомышленников. Четыре друга, устав от поездок по стране, решили построить собственную арену, ставшую с годами одной из крупнейших в мире. С 30 июня по 11 июля на стрельбище "Конкаверде" проходил чемпионат мира.

Спортсмены поборются за медали в трапе, дубль-трапе, ските, командном турнире и смешанном командном турнире. В личных стартах будут разыграны 12 комплектов наград, в смешанных - четыре. Остальные медали найдут своих обладателей в командных соревнованиях.

Олимпийскими дисциплинами являются скит, трап и смешанный командный турнир. Лицензии на Игры в Токио будут разыграны только в личных соревнованиях. Их получат спортсмены, занявшие первые два места. Если стрелок уже имеет олимпийскую путевку, она перейдет тому, кто по итогам соревнований расположился за ним, максимальная квота на страну - два человека.

Чемпион Олимпиады 2004 года в трапе Алексей Алипов уже имеет лицензию. В основной состав сборной России на турнир, помимо Алипова, вошли Максим Смыков, Николай Теплый, Ярослав Старцев, Юлия Савельева, Дарья Семьянова, Альбина Шакирова, Зиля Батыршина и Анна Жаднова.