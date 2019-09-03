Финал Мирового тура по пляжному волейболу стартует в Риме

ТАСС, 4 сентября. Финальный этап Мирового тура по пляжному волейболу с участием российских спортсменов стартует в среду в Риме (Италия). Соревнования пройдут с 4 по 8 сентября.

В первом отборочном раунде начнут выступление женские дуэты Евгения Уколова / Екатерина Бирлова, Мария Бочарова / Мария Воронина и Ксения Дабижа / Дарья Рудых. У мужчин с аналогичного этапа стартует пара Максим Сиволап / Артем Ярзуткин. Еще три дуэта уже отобрались в основную сетку турнира. Ими стали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Никита Лямин и Тарас Мыскив.

Самое высокое место в рейтинге среди россиян занимают триумфаторы чемпионата мира нынешнего года Красильников и Стояновский, расположившиеся на второй строчке. Спортсмены практически гарантировали себе участие в Олимпийских играх в Токио, их победа на мировом первенстве принесла сборной России квоту. В июле вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что при отсутствии форс-мажорных ситуаций именно этот российский дуэт сыграет в Токио.

Финал Мирового тура станет отличной проверкой для российских пар. В мужском турнире сыграют победители Олимпиады 2016 года бразильцы Алисон Серутти и Бруно Шмидт. Золотые медали в Рио-де-Жанейро они завоевали в дуэте, но сейчас Алисон выступит с Альваро Фильо, а партнером Шмидта станет Эвандро Оливейра.

Еще одними фаворитами мужского турнира являются лидеры рейтинга и прошлогодние победители финала Мирового тура Андерс Мол и Кристиан Сёрум из Норвегии. Они выиграли также чемпионат Европы, который прошел в августе в Москве. В финале норвежцы со счетом 21:12, 21:18 обыграли Лешукова и Семенова.

Звездный состав женского турнира

В женской сетке выступит трехкратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира американка Керри Уолш-Дженнингс. 41-летняя спортсменка сыграет в паре с Брук Суит. Американки стартуют на финале Мирового тура с первого квалификационного раунда.

Лидерами рейтинга на данный момент являются чемпионки мира Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес из Канады. В основной сетке турнира также выступят чемпионки Европы латвийки Тина Граудина и Анастасия Кравченкова, серебряный призер Олимпиады 2016 года бразильянка Агата Беднарчук сыграет в паре с Эдуардой Лисбоа, а олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро немка Лаура Людвиг - с соотечественницей Маргаретой Козух.

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 7 сентября. В этот же день будут сыграны полуфиналы. Финальные встречи состоятся 8 сентября.

Призовые победителей финала Мирового тура составят $40 тыс. Также первое место на турнире позволит парам завоевать 1200 баллов для квалификационного олимпийского рейтинга.