Плавательный стадион "Водяной куб" в Пекине станет "Ледовым кубом" к Олимпиаде-2022

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Водяной куб" в Пекине будет трансформирован в "Ледовый куб" к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом в среду заявила ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-президент Олимпийского комитета Китая (ОКК) Ли Линвэй.

Сооружение будет трансформироваться в оба состояния в зависимости от сезона. "Пекин стал первым городом, который получил право на проведение как летней, так и зимней Олимпиады. Двумя ключевыми местами летних Олимпийских игр 2008 года были национальный стадион "Птичье гнездо" и плавательный комплекс "Водяной куб", - сказала Ли Линвэй.

"Водный куб" к 2022 году станет "Ледовым кубом", а после Олимпиады 2022 года сможет постоянно трансформироваться. Летом мы будем использовать его в качестве бассейна, а зимой он станет ледовой ареной. Там будут проходить соревнования по катанию на коньках, керлингу и, может быть, хоккею, но непрофессиональному. Все это поможет популяризации зимних видов спорта в Китае", - добавила вице-президент ОКК.

Как подчеркнула Ли Линвэй, построенные к летней Олимпиаде-2008 сооружения в Пекине используются довольно эффективно. "Во-первых, они уже стали туристическими достопримечательностями города - люди приезжают туда, чтобы почувствовать олимпийскую атмосферу, пропитаться ее духом. Во-вторых, там мы проводим множество других мероприятий. Например, в "Водяном кубе" недавно прошла церемония открытия чемпионата мира по баскетболу", - отметила Ли Линвэй.

Также она рассказала о взаимоотношениях между Олимпийскими комитетами Китая и России. "Полагаю, что отношения Китая и России переживают очень хороший период. Национальные олимпийские комитеты установили отличную связь. Мы приглашаем российские команды для участия в международных и двусторонних соревнованиях в Китае, а также часто направляем китайские команды в Россию", - подытожила вице-президент ОКК.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Столицей проведения соревнований назван Пекин - он станет первым городом, который примет летние (2008) и зимние Игры. Спортивные объекты Олимпиады расположились в трех населенных пунктах - китайской столице, городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай) и уезде Яньциин, расположенном к северу от Пекина.