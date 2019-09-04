Футболист "Ливерпуля" Алиссон считает, что вратарям трудно получить "Золотой мяч"

ТАСС, 4 сентября. Бразильский голкипер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон считает, что вратарям очень сложно получить награду "Золотой мяч", которая вручается лучшему футболисту Европы по итогам года. Комментарий 26-летнего футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

29 августа Алиссон был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона. Он также номинирован на звание лучшего голкипера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

"Конечно, это (выиграть "Золотой мяч" - прим. ТАСС) было бы честью для меня, но я предпочитаю не думать об этом. Яшин (советский вратарь Лев Яшин получил "Золотой мяч" в 1963 году)? С того дня, когда он взял награду, уже 56 лет прошло, таким образом вы можете видеть, насколько это сложная задача для вратарей. Как я уже говорил, это будет большая честь для меня, но я предпочитаю думать только о том, чтобы выполнять свою работу и помочь "Ливерпулю" в этом сезоне", - сказал Алиссон.

Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Вместе с клубом бразилец стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Также он выступал за бразильский "Интернасьонал" и итальянскую "Рому". В составе сборной Бразилии он провел 42 матча и стал победителем Кубка Америки 2019 года, где был признан лучшим голкипером.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА". После истечения договора награды снова были разъединены.