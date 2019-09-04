Стали известны соперники сборной России по второму групповому раунду КМ по баскетболу

ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная России по баскетболу узнала своих соперников по второму групповому раунду Кубка мира. Матчи второго группового раунда россияне проведут в Фошане.

В матчах заключительного тура группы А команда Польши победила сборную Кот-д'Ивуара со счетом 80:63, а сборная Венесуэлы оказалась сильнее команды Китая (72:59).

Таким образом, в группе I выступят сборные России и Аргентины, которые заняли первые два места в группе В, а также Польши и Венесуэлы, которые заняли первые два места в группе А. Встречи второго группового раунда (группы I) пройдут 6 и 8 сентября, каждая сборная проведет два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. При этом очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

В группе J выступят по две лучшие команды из групп C и D: сборные Испании, Пуэрто-Рико, Сербии и Италии. Еще две группы определятся в четверг. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы второго этапа.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.