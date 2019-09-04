"Ванкувер" продлил контракт с российским хоккеистом Голдобиным

ТАСС, 4 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" продлил соглашение с российским нападающим Николаем Голдобиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт подписан сроком на один год, 23-летний хоккеист заработает $900 тыс.

"Голдобин является талантливым нападающим, который показал хорошую сыгранность с некоторыми из наших молодых игроков, - заявил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг. - Он сделал шаги на пути к улучшению своей игры, мы с нетерпением ждем его прогресса в новом сезоне".

Голдобин был выбран в первом раунде под общим 27-м номером на драфте НХЛ в 2014 году. Он был обменян из "Сан-Хосе" в "Ванкувер" зимой 2017 года, провел за "Ванкувер" 113 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 18 шайб и сделал 26 результативных передач.

В составе молодежной сборной России (до 20 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году.