Анохин: сборная России по пляжному футболу будет биться за победу в Суперфинале Евролиги

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России ставит перед собой цель занять первое место в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Об этом ТАСС сообщил член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Задачи у нас только одни - первые места, - сказал Анохин. - Команда готова, все пребывают в боевом состоянии, будем биться за победу. Календарь насыщенный, главный турнир сезона - чемпионат мира, на который мы отобрались".

Групповой этап Суперфинала Евролиги пройдет с 5 по 7 сентября в Португалии. Сборная России на данном этапе соревнований сыграет в первой группе со сборными Швейцарии, Испании и Белоруссии. За победу в Суперфинале сыграют победители каждой из двух групп. Финал турнира пройдет 8 сентября.