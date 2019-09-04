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Сборные по футболу

Анохин: сборная России по пляжному футболу будет биться за победу в Суперфинале Евролиги

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Португалии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России ставит перед собой цель занять первое место в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Об этом ТАСС сообщил член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Задачи у нас только одни - первые места, - сказал Анохин. - Команда готова, все пребывают в боевом состоянии, будем биться за победу. Календарь насыщенный, главный турнир сезона - чемпионат мира, на который мы отобрались".

Групповой этап Суперфинала Евролиги пройдет с 5 по 7 сентября в Португалии. Сборная России на данном этапе соревнований сыграет в первой группе со сборными Швейцарии, Испании и Белоруссии. За победу в Суперфинале сыграют победители каждой из двух групп. Финал турнира пройдет 8 сентября.

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