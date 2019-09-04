Кунц одержал победу на дистанции 5000 м на командном чемпионате России по легкой атлетике

ТАСС, 4 сентября. Евгений Кунц стал первым на дистанции 5000 м на командном чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Сочи.

Он показал результат 13 минут 50,47 секунды. Вторым стал Егор Николаев (13.59,02), третьим - Алексей Попов (14.19,82). На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Анастасия Калина (15.40,55), второй стала Екатерина Ишова (15.48,91), третьей - Ульяна Аввакуменкова (16.27,90). На дистанции 3000 м с препятствиями у женщин победу одержала Екатерина Ивонина (9.36,33), которая выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира, второй стала Наталья Колоскова (9.38,68), третьей - Анна Петрова (9.40,15).

В метании копья первое место у женщин заняла Мария Рыбникова (58,60 м - личный рекорд сезоне), второе - Вера Ребрик (55,80 м), третье - Светлана Печникова (54,38 м). В метании копья у мужчин победу одержал Дмитрий Тарабин (75,59 м), вторым стал Владислав Панасенков (71,25 м), третьим - Кирилл Фоменко (71,23 м). В метании диска у женщин первой стала Екатерина Строкова (63,90 м), которая выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры, второй - Елена Панова (63,46 м), третьей - Юлия Мальцева (56,57 м). В аналогичной дисциплине у мужчин выиграл Алексей Худяков (61,85 м), второе место занял Виктор Бутенко (61,57 м), третье - Глеб Сидорченко (58,60 м).

В прыжке в длину у женщин первой стала Вероника Семашко (6,38 м), второе место заняла Наталья Кузовкина (6,25 м), третье - Валерия Воловликова (6,10 м). В прыжке в высоту у женщин первое место заняла Александра Ярышкина (1,91 м), второе - Кристина Королева (1,85 м), третье - Екатерина Степанова (1,79 м). В прыжке с шестом у женщин победила Ирина Иванова (4,40 м), вторая - Ангелина Жук-Краснова (4,30 м), третья - Ольга Муллина (4,30 м). В прыжке в длину у мужчин победил Артем Примак (7,69 м), второй - Денис Богданов (7,62 м), третий - Анатолий Ряполов (7,59 м).

В беге на 100 м с барьерами у женщин победу одержала Анастасия Николаева (13,37 секунды), второй стала Ирина Манакова (13,49), третьей - Вероника Печенкина (13,59). В беге на 110 м с барьерами у мужчин первенствовал Константин Шабанов (13,62 секунды), вторым стал Сергей Солодов (14,02 секунды), третьим - Олег Спиридонов (14,28 секунды). В беге на 400 м у мужчин победителем стал Андрей Галацков (46,51 секунды), второе место у Максима Федяева (46,93 секунды), третье - у Антона Балыкина (47,30 секунды). На этой же дистанции у женщин первой стала Полина Миллер (51,74 секунды), второй - Ксения Аксенова (52,25 секунды), третьей - Алина Котова (54,04 секунды).

На дистанции 100 м у мужчин победил Андрей Лукин (10,56 секунды), вторым стал Евгений Плохой (10,62 секунды), третьим - Кирилл Чернухин (10,69 секунды). На аналогичной дистанции у женщин победила Кристина Сивкова (11,23 секунды), показавшая личный лучший результат в сезоне и выполнившая норматив на чемпионат мира, вторая - Елена Черняева (11,64 секунды), третья - Анастасия Григорьева (11,65 секунды). У мужчин бег на 3000 м с препятствиями выиграл Ильдар Надыров (8.31,61), вторым стал Юрий Клопцов (8.35,46), третьим - Максим Якушев (8.41,13). Командный чемпионат России по легкой атлетике завершится 6 сентября.