"Спартак" впервые с 2013 года одержал гостевую победу над "Локомотивом" в матче КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Московский "Спартак" в гостях со счетом 5:2 победил ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (27-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Андрей Кутейкин (32) и Илья Талалуев (32, 52). Во втором периоде спартаковцы забросили четыре шайбы за пять минут. У "Локомотива" отличились Павел Кудрявцев (7) и Тай Ратти (44). Капитан "Спартака" Кутейкин набрал 150-е очко (52 шайбы + 98 результативных передач) в регулярных чемпионатах КХЛ, сыграв 394-й матч.

"Спартак" одержал первую победу в гостях над "Локомотивом" с 18 сентября 2013 года, тогда столичный клуб победил в серии буллитов со счетом 2:1. Всего команды провели между собой 70 матчей в российских турнирах, "Локомотив" одержал 39 побед (две - в овертайме, одну - в серии буллитов), "Спартак" победил в 25 матчах (одна - в овертайме, одна - по буллитам), еще шесть встреч завершились вничью.

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо" 6 сентября, "Локомотив" в этот же день примет нижегородское "Торпедо".

Результаты других матчей игрового дня: