Теннисистка Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла хорватку Донну Векич в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

22-летняя Бенчич оказалась сильнее 23-летней хорватки со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Спортсменки встретились в четвертый раз в истории, Бенчич одержала третью победу. В этом году спортсменки уже встречались на другом турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Франции, где сильнее оказалась Векич (6:4, 6:1). Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема, где 13-я сеяная турнира встретится с победительницей встречи между канадкой Бьянкой Андрееску (15) и бельгийкой Элизой Мертенс (25), которая пройдет в ночь на четверг.

Бенчич занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула на турнирах WTA. Векич расположилась на 23-й строчке рейтинга WTA, в ее активе два титула на турнирах WTA.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире в женском одиночном разряде одержала японка Наоми Осака.