Суперфинал Евролиги по пляжному футболу с участием сборной России стартует в Португалии

ТАСС, 5 сентября. Сборная России по пляжному футболу поборется за победу в Суперфинале Евролиги. Турнир стартует в четверг в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Соревнования пройдут на специально построенном для них стадионе на пляже Буаркос. Работы по возведению арены проводились с 12 августа по 3 сентября. Стадион может вместить 2,5 тыс. зрителей.

Согласно регламенту соревнований, в Суперфинале участвуют восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона. Турнир пройдет в два этапа - на первом команды поборются друг с другом в двух группах. Далее запланирован раунд плей-офф, в котором сборные определят итоговые места.

Команды, показавшие худший результат в своих квартетах, будут выявлять сильнейшего в матче за седьмое место. Сборные, по итогам группового этапа финишировавшие на третьих строчках, сразятся за итоговое пятое место. Вторые команды поборются за бронзовые медали, а победители квартетов выявят лучшего на турнире.

Сборная России выступит в первой группе, в которую также попали команды Швейцарии, Испании и Белоруссии. Во втором квартете сыграют сборные Украины, Португалии, Италии и Турции. Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин в беседе с ТАСС подчеркнул, что национальная команда ставит перед собой цель выиграть турнир.

"Задача у нас только одна - первое место. Команда готова, все пребывают в боевом состоянии, будем биться за победу. Календарь насыщенный, главным турниром сезона станет чемпионат мира, на который мы отобрались", - сказал Анохин.

Поход за рекордом

В состав сборной России на турнир вошли вратари Максим Чужков и Павел Баженов, а также полевые игроки Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Антон Шкарин, Федор Земсков, Андрей Новиков, Алексей Макаров, Остап Федоров и Борис Никоноров. Главный тренер команды - Михаил Лихачев.

Российская сборная выигрывала турнир пять раз. Последний раз это произошло в 2017 году. По данному показателю сборная России делит первое место с командами Португалии и Испании. Победа в Португалии выведет национальную команду в лидеры по количеству трофеев Евролиги.

Групповой раунд Суперфинала пройдет с 5 по 7 сентября. Сборная России откроет его матчем с белорусами (5 сентября), далее соперниками подопечных Лихачева станут испанцы (6 сентября), а завершится предварительный этап встречей со швейцарцами (7 сентября). Заключительные игры пройдут 8 сентября.

В прошлом году победителем Суперфинала стала сборная Италии, взявшая верх в решающем матче над командой Испании в серии пенальти (2:2, 7:6 - по пенальти). Российские футболисты во встрече за третье место уступили португальцам (4:4, 2:3 - по пенальти).