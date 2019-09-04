Теннисист Берреттини обыграл Монфиса и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

23-летний Берреттини оказался сильнее 33-летнего Монфиса со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Теннисисты впервые встретились друг с другом. В полуфинале итальянец, посеянный на турнире под 24-м номером, сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и аргентинцем Диего Шварцманом (20).

Берреттини занимает 25-е место в рейтинге Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На текущем US Open итальянец добился своего высшего достижения на турнирах серии Большого шлема.

Монфис занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP. Француз дважды играл в полуфиналах турниров серии Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции в 2008 году он уступил швейцарцу Роджеру Федереру (2:6, 7:5, 3:6, 5:7). На US Open в 2016 году Монфис проиграл сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6, 6:3, 2:6).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал Джокович.