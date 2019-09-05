Комиссар НХЛ Беттмэн войдет в Зал хоккейной славы США

ТАСС, 5 сентября. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн станет членом Зала славы хоккея США, который находится в городе Эвлет (штат Миннесота). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В Зал славы, помимо Беттмэна, будут включены обладатели Кубка Стэнли - голкипер Тим Томас ("Бостон", 2011) и форвард Брайан Джионта ("Нью-Джерси", 2003). Членами также станут серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Крисси Уэнделл и детский тренер Нил Хендерсон.

"Это признание работы, которую ведут сотни людей в офисе НХЛ и в клубах. Для меня это большая честь. Когда у тебя бывают такие моменты, это заставляет оглядываться назад, чувствовать себя немного старше. Однако я рад быть частью этой игры, наблюдая, как она прогрессирует до беспрецедентных высот", - сказал 67-летний функционер.

Беттмэн вступил в должность комиссара НХЛ 1 февраля 1993 года. За 26 лет его управления лига выросла с 24 до 32 команд ("Сиэтл" начнет выступать с сезона-2021/22) и увеличила свои доходы в 10 раз. Посещаемость матчей стала больше на 7 млн человек за сезон.

Церемония введения в Зал славы хоккея США новых членов состоится 12 декабря 2019 года. Местом проведения торжественной церемонии станет отель "Марриот" в Вашингтоне.