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ВЭФ-2019

Минспорт ориентируется на ввод 10 тыс. новых спортобъектов в РФ в 2019 году

Ввод объектов осуществляется как за счет федеральных, так и региональных средств, и объекты могут быть разными по размеру и направленности, отметил министр спорта РФ Павел Колобков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. До 10 тысяч новых спортивных объектов может быть введено в РФ по итогам 2019 года. Такую оценку дал порталу "Будущее России. Национальные проекты" министр спорта РФ Павел Колобков.

"Общий итог мы будем подводить в начале апреля (2020 года - прим. ТАСС). Но, думаю, что около 10 тыс. [спортивных объектов] мы введем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Колобков напомнил, что ввод объектов осуществляется как за счет федеральных, так и региональных средств, и объекты могут быть разными по размеру и направленности.

Министр спорта отметил, что в прошлом году спортивных объектов по стране стало больше на 7 тыс.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВЭФ-2019
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