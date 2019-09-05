Инфантино: стадион "Динамо" во Владивостоке имеет свою душу, его надо отреставрировать

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что во Владивостоке надо отреставрировать стадион "Динамо", так как он представляет из себя нечто особенное. Об этом глава ФИФА в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС.

В четверг Инфантино, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков посетили детскую футбольную школу во Владивостоке. После этого они дошли до стадиона "Динамо", где проводит свои матчи клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Луч".

"У этого стадиона есть душа, что-то особенное, ведь он находится совсем рядом с морем. Уверен, его необходимо отреставрировать или привести в порядок. Это не будет дорого стоить", - заявил Инфантино.

Стадион "Динамо" вмещает 10 тыс. зрителей. Он был построен в 1957 году.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.