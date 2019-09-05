Теннисистка Андрееску победила Мертенс и вышла в полуфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла бельгийку Элизу Мертенс в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

19-летняя Андрееску оказалась сильнее 23-летней Мертенс со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Спортсменки впервые встретились друг с другом. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

В полуфинале канадская теннисистка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. В другой паре за выход в финал поспорят украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс. Оба матча состоятся 6 сентября.

Андрееску занимает 15-е место в мировом рейтинге. Выход в полуфинал US Open стал для нее самым высоким достижением в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее канадка не пробивалась дальше второго раунда.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире в женском одиночном разряде одержала японка Наоми Осака.