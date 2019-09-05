Путин: турнир по дзюдо во Владивостоке продвигает идеалы этого вида спорта в мире

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, который проходит во Владивостоке. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Столь масштабные соревнования, проходящие в атмосфере честной и бескомпромиссной борьбы, партнерства и взаимного уважения, способствуют повышению профессионального мастерства и физической подготовки юных участников, укреплению сотрудничества в сфере спорта, культуры, молодежной политики. И конечно, они нацелены на продвижение идеалов и ценностей дзюдо в мире", - говорится в телеграмме.

Путин с удовлетворением отметил, что турнир по дзюдо стал "подлинным украшением" программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ill Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2017 года в рамках спортивной программы ВЭФ под патронатом Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соревнования, названные в честь основателя дзюдо, проводятся под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ.

В турнире подтвердили участие сборные команды пяти стран: России, Японии, Китая, Монголии и Южной Кореи.