ОКР и НОК Японии в рамках ВЭФ подписали меморандум о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Подписание меморандума о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Японии состоялось на презентационной площадке ОКР в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе ОКР.

Подписи под документом поставили президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК Японии Ясухиро Ямасита. Почетными гостями церемонии стали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета Пере Миро, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, в частности, осуществление запланированных обменов спортсменами и тренерами между национальными спортивными федерациями обеих стран для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, обменов официальными лицами, сотрудниками, инструкторами, судьями, экспертами и научными сотрудниками для их участия в семинарах, курсах и консультациях по вопросам тренерской подготовки, медицины и антидопинга.

"Подписывая это соглашение, мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Японии, - сказал Поздняков. - За последнее время у нас состоялось несколько рабочих встреч с японскими коллегами, и в ходе переговоров мы пришли к единому мнению о необходимости развивать взаимодействие по целому ряду ключевых направлений олимпийской повестки, в том числе в области массового спорта. Важнейшим аспектом, безусловно, остаются стартующие в июле следующего года летние Игры. ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению, с этой точки зрения, соглашение с НОК Японии также играет серьезную роль".

"Как президент Национального олимпийского комитета Японии я очень рад тому, что сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения между нашими НОКами по самым разным направлениям и видам спорта, - отметил Ямасита. - В следующем году в Токио пройдет летняя Олимпиада. С нетерпением ждем приезда российских спортсменов, которым мы окажем самый теплый прием и содействие. Хочу пожелать успехов олимпийской команде России и ОКР в достижении поставленных задач".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.