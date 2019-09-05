Определились все участники второго группового раунда Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 5 сентября. Определился состав участников второго группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

В заключительный день первого группового раунда в матчах группы Е сборная США победила команду Японии (98:45), команда Чехии обыграла сборную Турции (91:76). В матчах группы F бразильцы оказались сильнее черногорцев (84:73), греки переиграли новозеландцев (103:97). В последнем туре группы G французы обыграли представителей Доминиканской республики (90:56), немцы переиграли иорданцев (96:62). В группе Н австралийцы уступили литовским баскетболистам (82:87), сборная Канады обыграла команду Сенегала (82:60).

Во второй групповой раунд из группы Е вышли сборные США и Чехии, из группы F - команды Бразилии и Греции, из группы G - сборные Франции и Доминиканской Республики, из группы H - команды Литвы и Австралии.

В группе I второго группового раунда выступят сборные России, Аргентины, Польши и Венесуэлы. В группе J сыграют команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико. В группу K попали бразильцы, чехи, американцы и греки. В группе L сыграют команды Литвы, Франции, Австралии и Доминиканской Республики.

Во втором групповом раунде каждая сборная проведет по два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

На предварительном этапе выступали 32 команды, которые были поделены на восемь групп, во второй групповой раунд вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Команды, занявшие третье и четвертое места в своих группах, сыграют в матчах за 17-32-е места. По итогам Кубка мира семь команд завоюют лицензии на Игры-2020. Кубок мира завершится 15 сентября.