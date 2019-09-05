"Сибирь" одержала победу над "Адмиралом" в матче КХЛ

ТАСС, 5 сентября. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" дубль сделал Егор Миловзоров (7-я и 53-я минуты), также по шайбе забросили Илья Морозов (18), Юрки Йокипакка (23) и Микаэль Руохомаа (41). У "Адмирала" шайбу на свой счет записал Александр Угольников (1).

На 43-й минуте после просмотра видеоповтора судейская бригада отменила взятие ворот "Сибири" из-за игрой высокоподнятой клюшкой игроком "Адмирала".

"Сибирь" возглавила таблицу Восточной конференции, выиграв второй матч и набрав четыре очка. В активе "Адмирала" 2 очка и седьмое место на Востоке. В субботу "Сибирь" дома примет уфимский "Салават Юлаев", "Адмирал" дома сыграет с челябинским "Трактором" 10 сентября.