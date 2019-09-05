Главный тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия является одной из крупнейших футбольных держав. Такое мнение высказал главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк на пресс-конференции перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды России.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 6 сентября, начало игры - 21:45 мск.

"Не считаю, что нужно уделять много внимания завтрашней игре, у нас впереди еще три матча, - сказал Кларк. - Сборной Шотландии нужно набрать то количество очков, которое позволит выйти на чемпионат Европы. Нам нужна большая победа, она позволит привлечь фанатов на нашу сторону. Думаю, мы хорошо подготовились - у нас есть понимание того, как сыграет сборная России, надеюсь, оно правильное и мы выбрали верную тактику, но, в первую очередь, мы должны отталкиваться от себя".

9 сентября подопечные Кларка сыграют с бельгийцами, а 10 октября проведут гостевую встречу против сборной России. "Является ли предстоящий матч лучшим шансом набрать три очка? Если думать пессимистично, то завтрашний матч - лучший шанс победить в трех ближайших матчах. А если оптимистично, то мы хотим побеждать в каждом матче, у нас хорошая статистика матчей дома (шотландцы не проигрывают домашние игры на протяжении 4,5 лет - прим. ТАСС), надеюсь, нам удастся продолжить ее", - добавил специалист.

"Россия на чемпионате мира доказала, что является одной из крупнейших футбольных держав, с таким соперником всегда непросто. Что еще могу сказать о сборной России, помимо чемпионата мира? Знаю, что команда России очень сильна. У нее отличные футболисты и отличная организация игры", - отметил Кларк.

После четырех матчей сборная Шотландии занимает четвертое место в отборочной группе I, набрав 6 очков, россияне идут вторыми с 9 набранными баллами. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), на пятом месте идет сборная Кипра (3), на шестом - команда Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.