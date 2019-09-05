Капитан сборной Шотландии по футболу назвал команду России очень сильным соперником

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу является очень сильным соперником. Такое мнение высказал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон на пресс-конференции перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против россиян.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 6 сентября, начало игры - 21:45 мск.

"Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии - прим. ТАСС) вернул нам веру в себя, завтра мы будет выкладываться на 200 процентов. Нам нужна эта победа, мы должны показать, что Шотландия умеет играть в футбол, - сказал Робертсон. - Надеюсь, завтра вы это увидите в матче против очень сильного соперника - сборной России. Но если сравнивать игроков один на один, то у нас сильная команда".

После четырех матчей сборная Шотландии занимает четвертое место в отборочной группе I, набрав 6 очков, россияне идут вторыми с 9 набранными баллами. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), на пятом месте идет сборная Кипра (3), на шестом - команда Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.