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Евро-2020

Капитан сборной Шотландии по футболу назвал команду России очень сильным соперником

При этом Эндрю Робертсон отметил, что индивидуально игроки шотландской сборной не уступают россиянам
Капитан сборной Шотландии по футболу Эндрю Робертсон EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Капитан сборной Шотландии по футболу Эндрю Робертсон
© EPA-EFE/PETER POWELL

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу является очень сильным соперником. Такое мнение высказал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон на пресс-конференции перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против россиян.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 6 сентября, начало игры - 21:45 мск.

"Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии - прим. ТАСС) вернул нам веру в себя, завтра мы будет выкладываться на 200 процентов. Нам нужна эта победа, мы должны показать, что Шотландия умеет играть в футбол, - сказал Робертсон. - Надеюсь, завтра вы это увидите в матче против очень сильного соперника - сборной России. Но если сравнивать игроков один на один, то у нас сильная команда".

После четырех матчей сборная Шотландии занимает четвертое место в отборочной группе I, набрав 6 очков, россияне идут вторыми с 9 набранными баллами. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), на пятом месте идет сборная Кипра (3), на шестом - команда Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Теги
Евро-2020
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