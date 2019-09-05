Легкоатлетка Миллер получила приглашение на матчевую встречу Европы и США

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Полина Миллер, специализирующаяся в беге на 400 м, примет участие в легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Миллер станет шестой россиянкой, вошедшей в состав европейской команды, ранее приглашения получили прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и метатель молота Денис Лукьянов.

"Полина Миллер получила сегодня приглашение принять участие в матче. Таким образом, во встрече примут участие шесть россиян", - сказала Юхарева.

Миллер является чемпионкой Европы среди юниорок, также на ее счету победа в чемпионате России и две серебряные и одна бронзовая медали национального чемпионата.

Матчевая встреча Европа - США пройдет 9 и 10 сентября на стадионе "Динамо" в Минске. В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 - от США). Итоговые заявки закрываются 1 сентября. В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).

Спортсмены, занявшие первые места в индивидуальных дисциплинах, получат по €7 тыс., вторые - по €5 тыс., третьи - по €4 тыс. За выступление в эстафетах командам, ставшим первыми, будет вручено по €6 тыс., вторыми - по €4 тыс., третьими - по €2 тыс.