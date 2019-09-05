Итальянские футболисты одержали волевую победу над армянами в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 5 сентября. Сборная Италии по футболу на выезде одержала волевую победу над командой Армении со счетом 3:1 в матче пятого тура группы J в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Дубль сделал форвард сборной Италии и "Торино" Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты), еще один мяч на счету полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини (77). В составе сборной Армении отличился форвард "Сочи" Александр Карапетян (11). На 45-й минуте Карапетян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Пеллегрини вышел на поле на 61-й минуте, заменив нападающего Федерико Кьезу.

На матче присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Гол сборной Армении стал вторым, который команда Италии пропустила в рамках текущего отбора на чемпионат Европы. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом.

В турнирной таблице группы J лидирует команда Италии (15 очков после пяти матчей), второе место занимают финны (9 очков, 4 матча), третье - армяне (6 очков, 5 матчей), четвертое - греки (4 очка, 4 матча), пятое - сборная Боснии и Герцеговины (4 очка, 4 матча), шестое - команда Лихтенштейна (0 очков, 4 матча). Поединки между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна, а также командами Финляндии и Греции состоятся позднее в четверг, начало обеих встреч в 21:45 мск.

В шестом туре итальянцы сыграют с финнами в воскресенье, в этот же день армяне встретятся с боснийцами.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.