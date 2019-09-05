Команда "Формулы-1" "Феррари" на домашнем этапе постарается развить успех

ТАСС, 6 сентября. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

На прошлом этапе в Бельгии первую победу в карьере одержал монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Для итальянской команды этот успех стал первым в сезоне, который для нее складывается пока не лучшим образом. В личном зачете уверенно лидирует пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", в активе которого 268 очков, пилоты же "Феррари" - немец Себастьян Феттель и Леклер - уступают ему 99 и 111 очков соответственно, практически уже не имея шансов побороться за титул. В Монце же немец и монегаск постараются не ударить в грязь лицом перед болельщиками команды.

Неплохо выступил в Бельгии единственный представитель России в "королевских гонках" Даниил Квят. Уфимец продолжает выжимать максимум из болида "Торо Россо" и показывает высокие результаты. В Бельгии он пришел к финишу седьмым, стартовав с 19-го места. До конца сезона россиянину необходимо не сбавлять обороты и тогда, возможно, он получит второй шанс показать себя в "Ред Булле".

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1" (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменами по количеству побед в Монце являются семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, выигрывавшие этап по пять раз. Из действующих пилотов, помимо британца, здесь побеждал только Феттель (2008, 2011, 2013).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).