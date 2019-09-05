Сборная России по футболу в Глазго проведет матч отбора на ЧЕ-2020 с командой Шотландии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в пятницу проведут выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало - 21:45 мск.

Для обеих команд предстоящая игра станет пятой по счету в рамках отбора на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Одним из них будет Санкт-Петербург, где состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Встречи турнира также пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Перед игрой в Глазго подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Шотландские футболисты с шестью очками располагаются на четвертой позиции, уступая команде Казахстана (6) по дополнительным показателям. На первом месте находится сборная Бельгии, которая в четырех матчах одержала четыре победы и набрала 12 очков. Турнирную таблицу группы замыкают команды Кипра (3) и Сан-Марино (0).

Аншлаг на игре не ожидается. Принимающая сторона планирует, что вмещающий 50 тыс. зрителей "Хэмпден Парк" посетят около 35 тыс. болельщиков. При этом сборную России будут поддерживать около 500 человек, для которых организаторы выделили отдельный сектор. Билеты на другие трибуны они не смогут приобрести.

Одно поражение за 52 года

Сборные России и Шотландии встречались всего два раза - в рамках отбора на чемпионат Европы - 1996 команды дважды сыграли вничью (1:1, 0:0). На предматчевой пресс-конференции Черчесов сказал, что помнит о встрече на поле соперника, состоявшейся 25 лет назад. "Прямо перед выходом на поле меня попросили поменять футболку, потому что она была одного цвета с формой рефери", - сказал главный тренер.

Еще один матч против шотландцев провела сборная СНГ - на чемпионате Европы 1992 года после ничьих с командами Нидерландов и Германии она сохраняла шансы на выход в плей-офф, но потерпела поражение со счетом 0:3 и завершила выступление на турнире. Черчесов тогда был запасным вратарем. На вопрос о том, напоминал ли он игрокам о результате той встречи, 56-летний специалист ответил отрицательно.

Сборная СССР четырежды играла против шотландцев и не потерпела ни одного поражения. В товарищеских матчах она одержала три победы, а на чемпионате мира 1982 года сыграла вничью - 2:2.

Важный матч

На предматчевой пресс-конференции Черчесов сообщил о том, что сборная России подходит к игре с шотландцами в хорошем состоянии. "Все идет своим чередом. Нет болячек и травм, все готовятся к матчу, это главное", - подчеркнул он.

Специалист отметил, что встреча в Глазго не станет рядовой, поэтому формировать состав тренерский штаб будет из тех, кто сможет принести результат. "Не каждый день против шотландцев играем. Встреча будет за шесть очков, но при любом раскладе впереди еще ждут пять матчей. Не хотели бы заниматься математикой, завтра у обеих команд равные шансы", - подчеркнул Черчесов.

Капитан и нападающий российской сборной Артем Дзюба выделил в составе соперника защитника английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсона. "Прекрасно понимаем, в какой футбол они играют, какие у них есть сильные стороны. Это крепкая команда, которая любит атаковать флангами", - сказал Дзюба.

Форвард отметил, что ему будет интересно сыграть против сборной Шотландии, потому что она действует в британском стиле, подразумевающем большое количество навесов и силовой борьбы. "Мне интересно окунуться в эту атмосферу и сразиться с такими ребятами. Завтра будет и борьба характеров. У того, кто выиграет больше единоборств, кто будет более агрессивен, больше шансов победить", - добавил капитан сборной России.

"Россия - одна из крупнейших футбольных держав"

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк отметил прогресс команды России за последние годы. "Команда на чемпионате мира доказала, что является одной из крупнейших футбольных держав, с таким соперником всегда непросто", - заявил специалист.

"Нам нужна большая победа, она позволит привлечь фанатов на нашу сторону. Думаю, мы хорошо подготовились, есть понимание того, как сыграет сборная России. Надеюсь, оно правильное, но мы должны отталкиваться от себя", - добавил главный тренер шотландцев.

Робертсон отметил, что назначение Кларка пошло команде на пользу. "Он вернул нам веру в себя, мы будем выкладываться на 200%. Нам нужна эта победа, необходимо показать, что Шотландия умеет играть в футбол. Надеюсь, завтра вы это увидите в матче против очень сильного соперника", - сказал Робертсон.

После очной встречи сборные России и Шотландии проведут в этом месяце еще по одному отборочному матчу. Подопечные Черчесова 9 сентября в Калининграде примут команду Казахстана, а коллектив под руководством Кларка в этот же день в Глазго встретится со сборной Бельгии. Ответный матч между соперниками состоится 10 октября в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лужники", который не принимали игр с участием национальной команды с июля 2018 года, тогда россияне в 1/8 финала чемпионата мира по пенальти обыграли испанцев.