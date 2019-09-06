Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу 37-летней американки, встреча продолжалась 1 час 11 минут. Спортсменки шестой раз сыграли друг с другом на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка одержала пять побед, украинка - одну. В финале Уильямс встретится с победительницей матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Бьянкой Андрееску (Канада).

Американская теннисистка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, имеет 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, по этому показателю она уступает только рекордсменке из Австралии Маргарет Корт (24). Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, аналогичного результата добивалась только немка Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Уильямс шесть раз выигрывала US Open (1999, 2002, 2008, 2012-2014). На ее счету также по семь побед на Открытом чемпионате Австралии (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) и Уимблдоне (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Три раза она завоевывала трофей Открытого чемпионата Франции (2002, 2013, 2015).

Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов. Украинка повторила свое лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема, ранее она выступала в полуфинале Уимблдона (2019). Свитолина стала первой представительницей своей страны, сумевшей пробиться в полуфинал US Open.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительный в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.