В Москве прошла церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука состоялась в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники" в Москве.

Соревнования пройдут с 6 по 7 сентября, в турнире примут участие сильнейшие лучники мира, среди которых будут и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.

"Для нас огромная честь принимать соревнования такого высокого уровня, - сказала во время церемонии вице-премьер Ольга Голодец. - Стрельба из лука - особый вид спорта, он доступен каждому. Мне рассказали, что есть чемпион, которому 63 года. Это говорит о том, что стрельба из лука расширяет человеческие возможности, и мы рады, что этот вид спорта представлен здесь, в Москве".

"Хочу пожелать честной и открытой борьбы. Пусть борьба будет интересной, а победа - заслуженной", - добавила вице-премьер, которая возглавляет оргкомитет по подготовке турнира.

Соревнования открытыми объявил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. Президент международной федерации Угур Эрденер отметил, что столь крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года. "У меня нет сомнений, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Желаю успеха всем спортсменам", - сказал Эрденер.

В конце церемонии, ведущим которой был Иван Ургант, в небо были выпущены белые голуби - символ мира.