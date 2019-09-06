Базаревич: сборная Польши победила россиян за счет более опытных баскетболистов в составе

ТАСС, 6 сентября. Опытные баскетболисты сборной Польши решили исход встречи с командой России во втором групповом раунде Кубка мира в Китае. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Сборная Польши в пятницу победила команду России со счетом 79:74.

"В тяжелой игре можно выделить плюсы, а в провальной - нет, - сказал специалист. - Сложно анализировать по горячим следам, мы упустили преимущество в третьей четверти и не смогли вернуться в игру. У сборной Польши нашлись более опытные игроки, которые реализовывали свои броски. Мы боролись, цеплялись, но не забили в концовке два открытых трехочковых броска, соперник же свои моменты реализовал".

Сборная Польши одержала четвертую победу подряд на турнире и возглавляет группу I с 8 очками, следом идут аргентинцы (6 очков после трех матчей), россияне (6 баллов после четырех игр) и венесуэльцы (5 очков после трех встреч). В следующем матче сборная России встретится с командой Венесуэлы, встреча пройдет 8 сентября. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места. Российские баскетболисты потеряют шансы на выход в плей-офф, если в пятницу сборная Аргентины обыграет команду Венесуэлы.

Кубок мира завершится 15 сентября.