Марафон без победителя. 35 лет назад начался первый чемпионский матч Карпов — Каспаров

Советская гегемония в шахматах, длившаяся с момента окончания Великой Отечественной войны завершилась, когда гроссмейстер Борис Спасский уступил звание чемпиона мира американцу Роберту Фишеру. Матч проходил в Рейкьявике и по атмосфере скорее напоминал боевые действия, чем спортивное противостояние. В самый пик холодной войны вряд ли можно было ожидать чего-то другого. За шахматной доской сидели Спасский и Фишер, но за их спинами стояли сильнейшие сверхдержавы, и ни одна из сторон не собиралась покидать принципиальнейшее сражение на щите. В тот раз удача улыбнулась Фишеру. Для СССР это поражение стало серьезным ударом, и политический подтекст здесь был далеко не единственным. С 1927 года и вплоть до того момента лишь один раз шахматная корона оказывалась у гроссмейстера родом не из СССР — у нидерландца Макса Эйве. Да и его правление было довольно коротким (с 1935 по 1937 год), а с 1948 года даже претендентами на чемпионский матч, не говоря уже про самих чемпионов, были сплошь граждане СССР. Предыстория матча Главной надеждой на возвращение титула в Советский Союз стал Анатолий Карпов. Молодой гроссмейстер стремительно набирал ход, а его талант, дисциплинированность и благонадежность были по достоинству оценены и партийным руководством, и болельщиками. Известный британский гроссмейстер Майкл Стин, встречавшийся с Карповым за шахматной доской, оценивал своего визави следующим образом: "Нетрудно понять широкую популярность Карпова в Советском Союзе. Он похож на человека из масс, и потому массам легко отождествлять себя с ним".

Описание Анатолий Карпов © Игорь Уткин/ТАСС

В 1973 году Карпов квалифицировался в претендентские матчи через межзональный турнир в Ленинграде. Затем выдал серию побед над Львом Полугаевским, Виктором Корчным и Спасским, заслужив таким образом право сыграть с Фишером за звание чемпиона мира. Однако встреча между этими соперниками так никогда и не состоится. В 1975 году Фишер выдвинул Международной шахматной федерации (FIDE) ряд требований по регламенту, которые давали бы американскому гроссмейстеру значительное преимущество. Впрочем, руководство международной федерации не стало идти на уступки, после чего Фишер отказался защищать титул. В итоге 24 апреля 1975 года Макс Эйве, уже в качестве президента FIDE, торжественно объявил Карпова 12-м по счету чемпионом мира. В то же время на небосклоне начала загораться звезда Гарри Каспарова. В 1976 году он выиграл чемпионат СССР среди юношей, в 17 лет (на турнире в Баку 1980 года) выполнил норму магистра, а еще через год стал самым юным чемпионом СССР по шахматам в истории, разделив первое место на национальном первенстве с Львом Псахисом. В 1982-м Каспаров в блестящем стиле выиграл межзональный турнир в Ленинграде, не проиграв ни одной партии, а также продемонстрировал выдающуюся игру на Шахматной олимпиаде в Люцерне, набрав 8,5 очка из 11 возможных и выиграв тяжелейшую партию у Виктора Корчного. По итогам года Каспаров получил престижную награду в знак признания его заслуг — "Шахматный Оскар". В претендентских матчах он победил Александра Белявского, Корчного и Василия Смыслова. Следующим соперником Каспарова должен был стать Карпов, который к тому моменту уже дважды успел защитить титул в матчах с Корчным. Неожиданный итог Конечно, к началу матча с Карповым за шахматную корону Каспаров уступал своему сопернику по части титулов. Каспарову был 21 год, Карпову — 33, так что это было вполне логично. Впрочем, уже тогда эксперты отмечали безграничный потенциал Каспарова, а регалии Карпова говорили сами за себя. Это была самая настоящая дуэль противоположностей и по характеру, и по стилю игры, так что их матч был обречен на зрительский успех. Интриги добавляло и то, что до этого Каспаров и Карпов трижды сходились за шахматной доской. И все три партии завершились вничью. Перед началом матча новый глава FIDE Флоренсио Кампоманес вынудил стороны поставить подписи под новым регламентом встреч за первенство мира. Согласно ему, матч должен был продолжаться до тех пор, пока один из шахматистов не одержит победы в шести партиях. Ограничений по длительности встречи не было. Также Кампоманес возложил на себя ответственность за проведение матча. "Бесконечный" формат пришелся не по душе Каспарову. Возможно, претендент и вовсе отказался бы играть матч по такой формуле, однако в дело вмешался Кампоманес, пригрозивший Каспарову техническим поражением.

Описание Главный судья матча Светозар Глигорич, Гарри Каспаров и президент FIDE Флоренсио Кампоманес, 1984 год © Анатолий Морковкин/ТАСС

Торжественное открытие матча состоялось 9 сентября 1984 года в Колонном зале Дома союзов, первая партия прошла на следующий день. На фоне данного противостояния интерес к шахматам в СССР (и без того весьма внушительный) значительно возрос — зрители раскупали билеты, а по радио и телевидению нередко можно было застать подробные разборы партий. Между тем начало матча для обеих сторон получилось диаметрально противоположным. Сбитый с толку ситуацией с регламентом Каспаров на старте совершил несколько ошибок, в то время как Карпов был собран и хладнокровен. После девятой партии чемпион уверенно лидировал со счетом 4:0, и победа, казалось, уже была у него в кармане. Однако затем Карпов ослабил хватку. Чемпион посчитал, что Каспаров сломлен ментально и уже не сможет перехватить инициативу. Карпов решил перевести дух, не торопясь "дожимать" соперника. "Имея запас в четыре очка, я не стремился к обострениям, — сказал Карпов после матча. — Может быть, это и была моя ошибка, надо ковать железо, пока горячо". Целый ряд шахматных экспертов, анализировавших ход того матча, после девятой партии давали однозначный прогноз — быстрая и уверенная победа Карпова с разгромным счетом 6:0. После этого гроссмейстеры свели вничью 17 партий подряд, однако в 27-й Карпов снова взял верх. При счете 5:0 результат встречи казался предрешенным, но Каспаров каким-то образом нашел в себе силы продолжать борьбу. В 32-й партии — после еще четырех ничьих подряд — молодой гроссмейстер сумел одержать свою первую победу, которая внесла коренной перелом в ход противостояния.

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Действующий чемпион начал терять уверенность в себе, и инициатива перешла к Каспарову. Причем Карпову не помогли собраться с силами сразу два тайм-аута: первый был вызван заседанием сессии Академии наук СССР, второй — панихидой по маршалу Дмитрию Устинову. Каспаров загонял соперника в угол от партии к партии, и даже ничейный счет был на руку претенденту. У Карпова стремительно заканчивались силы, в то время как уверенность претендента в себе возрастала. Следом соперники сыграли еще 14 партий вничью, после чего Каспаров выиграл две партии подряд. Однако затем Кампоманес 15 февраля 1985 года неожиданно для всех объявил о прекращении матча в связи с исчерпанием физических и психологических ресурсов всех причастных сторон. Было решено переиграть встречу в 1985 году с обнулением счета, что вызвало негативную реакцию со стороны обоих шахматистов. При этом Карпов подписал документ о согласии с данным решением, в то время как Каспаров этого делать не стал. Каждая партия — учебник шахмат Второй матч Карпова и Каспарова прошел в сентябре того же года, и тогда победу праздновал Каспаров. Затем соперники еще трижды сходились в поединках за шахматную корону, однако вернуть титул Карпову так и не удалось. Несмотря на это, особое место в истории занял именно первый матч между гроссмейстерами — рекордный по длительности, небывалый по накалу и драматизму. По нему было написано множество книг и учебников, в том числе участниками, а сама встреча со временем обросла огромным количеством слухов и легенд.