Юран: ничья с шотландцами будет положительным результатом для сборной России по футболу

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Ничья в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года против сборной Шотландии будет положительным результатом для российской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной сборной Сергей Юран.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в пятницу, начало игры - 21:45 мск.

"Если сборная России проиграет шотландцам, то это не будет сенсацией, - сказал Юран. - Наших ребят ждет сложный матч, хозяева выставят своих лучших футболистов, которые играют, в том числе и в чемпионате Англии. Для сборной Шотландии предстоящий матч будет определяющим в вопросе выхода в финальную часть чемпионата Европы. К тому же, все 90 минут шотландцы будут "заряжены" болельщиками".

"Нашим ребятам нельзя проигрывать борьбу. Главная опасность будет исходить со стандартов, шотландцы хорошо борются за верховой мяч, поэтому необходимо минимизировать количество угловых и штрафных возле своей штрафной. Тогда получится добиться нужного результата, я бы сказал, что ничья будет положительным результатом для сборной России", - резюмировал Юран.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.